15 ottobre 2018- 15:06 Real Estate: Prelios e Ardian vendono due immobili a Milano

Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Due immobili per uffici venduti a un "investitore istituzionale estero" da Ardian e Prelios sgr, a Milano. Si tratta di un edifici in via Giorgio Washington 70 e in Corso Italia 13, con una superficie commerciale totale di circa 23.500 metri quadri. La vendita è avvenuta attraverso Aree1-Sicav, gestita da Prelios Sgr e interamente partecipata da Ardian Real Estate European Fund. I due immobili erano parte dell’operazione Mirò perfezionata nel marzo 2017 a cui ha fatto seguito un "efficace percorso di valorizzazione".L’operazione di cessione ha visto il supporto di GVA Redilco quale advisor real estate e di Chiomenti quale advisor legale.