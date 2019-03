1 marzo 2019- 20:03 Reddito cittadinanza, Caf accoglieranno domande

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - Intesa tra Inps e Caf sul reddito di cittadinanza per la ricezione delle domande dal 6 marzo prossimo. Lo rende noto un comunicato Inps. L'incontro, infatti,"svoltosi in un clima costruttivo", si è concluso con un accordo sui contenuti sia della convenzione per l'Isee sia di quella sul Reddito di cittadinanza. I Caf dunque garantiranno assistenza agli utenti già a partire dal 6 marzo, data di avvio della ricezione delle domande.Intanto l'Inps comunica che ammontanoa 72.432 le domande di pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Al primo posto con 29.961 le richieste relative alla gestione pubblica e con 26.869 quelle dei lavoratori dipendenti. Confermata la schiacciante maggioranza delle domande maschili: 56.574 quelle inoltrate da uomini, 21.678 quelle avanzate da donne. Confermato anche i ruolo preponderante svolto dai Patronati che hanno inoltrato 71.409 su 72.432 domande.