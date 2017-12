REFERENDUM: BERLUSCONI, NO INTERVENTO PUTIN, PD RICORDI DISINFORMATIA COMUNISTA (2)

10 dicembre 2017- 11:43

(AdnKronos) - "Putin -spiega ancora Berlusconi- è alla guida di uno degli Stati più importanti del mondo, quindi è ovvio che le sue idee e le sue posizioni abbiano un’eco significativa nell’opinione pubblica occidentale. Ovviamente non abbiamo mai parlato di queste cose, che considero sciocchezze o tutt’al più pettegolezzi non dimostrati. Posso però dire che con il presidente Putin mi capita ovviamente spesso di parlare della situazione italiana. Putin è molto rispettoso delle libere scelte degli italiani, e vorrebbe - e io sono totalmente d’accordo su questo - che l’Italia fosse parte attiva in un migliore e più costruttivo rapporto fra la Russia e l’Occidente".