23 gennaio 2019- 18:25 Referendum: Carfagna, 'modello sia California non Venezuela'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - “Se vogliamo introdurre i referendum propositivi nella Costituzione italiana, facciamolo prendendo come modello la California, non il Venezuela, Paese di riferimento della democrazia immaginata da Davide Casaleggio". Lo chiede Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera."Il referendum propositivo -aggiunge- ha senso quando permette ai cittadini di presentare istanze particolarmente sentite, ma non può essere strumento nelle mani di minoranze organizzate, magari estremiste, né trasformare la politica in un plebiscito continuo. Forza Italia non ha paura di esprimere la sua netta contrarietà, mentre altri lasciano che il M5S tenti questa folle 'costituzionalizzazione' della piattaforma Rousseau. Il Pd si illude di cavalcare la riforma con qualche piccolo correttivo. Mentre la Lega tace, avallando l’ennesimo scempio del M5S”.