REFERENDUM: CICCHITTO, INTERVENTO RUSSO NON è FAKE NEWS

9 dicembre 2017- 17:41

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "A parlare dell'intervento russo in Italia non è una fake news, ma una persona seria come Biden, già autorevole vicepresidente degli Stati Uniti. Del resto che la Russia stia utilizzando queste nuove tecnologie lo si è detto per gli Usa, per Brexit e per la Catalogna e quindi si tratta di una azione sistematica con la quale bisogna fare i conti". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, presidente della commissione Esteri della Camera e deputato di Alternativa popolare.