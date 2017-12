REFERENDUM: CICCHITTO, RUSSIA VUOLE DESTABILIZZARE EUROPA

10 dicembre 2017- 15:06

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Biden è una persona molto seria. Già vicepresidente degli Stati Uniti. E se parla di una insidiosa azione della Russia attraverso le nuove tecnologie in molti Paesi fra cui l'Italia, lo fa a ragione veduta. Questa azione è stata avvertita nelle stesse elezioni americane, in Gran Bretagna tant'è che anche Theresa May ha reagito e l'intervento è stato avvertito anche in Catalogna e anche in Italia ci sono molteplici elementi: l'obiettivo è chiaro: destabilizzare l'Europa". Lo afferma il presidente della commissione Esteri della Camera, Fabrizio Cicchitto, di Alternativa popolare. "Inoltre il regime interno della Russia -aggiunge- è nettamente autoritario: gli oppositori vengono arrestati e in alcuni casi come quello della giornalista Politkovskaja sono stati misteriosamente uccisi. Oltre alla Lega e al M5S adesso Berlusconi scende in campo a favore della Russia di Putin mettendo in evidenza che la cosiddetta rivoluzione liberale è uno slogan pieno di contraddizioni".