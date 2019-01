22 gennaio 2019- 14:24 Referendum: Dadone, 'nuove modifiche su pubblicità leggi al voto'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Proseguendo nel lavoro di dialogo e confronto con le opposizioni nell’ottica di approvare una riforma condivisa, abbiamo accolto con riformulazione alcune proposte di modifica che riteniamo di buonsenso. In particolare sono state recepite due questioni, suggerite in varie proposte, riformulando due subemendamenti che rimandano alla legge attuativa sia per l’individuazione dell’organo terzo che dovrà verificare la natura meramente formale delle modifiche, sia per garantire uguale conoscibilità alla proposta popolare, a quella parlamentare e alla normativa vigente”. Lo annuncia Fabiana Dadone, deputata M5S e relatrice della proposta di legge di modifica costituzionale sul referendum propositivo. "Queste ulteriori aperture nei confronti delle minoranze -aggiunge- dimostrano concretamente la nostra volontà di accogliere tutti i contributi utili, ora auspichiamo l’atteggiamento collaborativo e costruttivo delle forze politiche nell’interesse dei cittadini”.