REFERENDUM: DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, NON INFANGARE VITTORIA NO

9 dicembre 2017- 17:41

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "Non permettiamo a nessuno, chiunque sia (o si creda di essere), di infangare e mettere in dubbio il valore di quella vittoria. A parte l’ironia, l’intemerata di Biden si può solo spiegare con qualche tardivo tentativo di sostenere le fortune pericolanti di Matteo Renzi". E' quanto si legge in una nota del Coordinamento per la democrazia costituzionale."Una prosecuzione -prosegue il comunicato- di quel maldestro sostegno che già l’ambasciatore statunitense in Italia, John Philips, espresse invitando gli italiani a votare sì, creando peraltro un caso diplomatico su cui dovette intervenire anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Ma, come quello precedente, anche quest’ultimo tentativo è destinato al fallimento e a cadere nel ridicolo".