15 gennaio 2019- 19:00 Referendum: Fraccaro, 'ddl in Aula momento storico'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - “L’approdo in Aula del disegno di legge di riforma costituzionale che introduce il referendum propositivo è un momento storico per il nostro Paese. Siamo felici ed orgogliosi che arrivi in Parlamento una riforma che permetterà alle istituzioni di dialogare con il popolo e ai cittadini di partecipare attivamente alla vita decisionale attraverso nuovi strumenti di democrazia diretta”. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. “L’approvazione da parte della commissione Affari costituzionali della Camera del mandato al relatore -aggiunge- è l’ultimo miglio di un lungo percorso in commissione che ci ha visti impegnati a cercare il più ampio consenso con tutte le forze politiche. Abbiamo colto osservazioni giunte da minoranze ed esperti auditi in commissione, ben consapevoli che la Costituzione è di tutti e non di una sola parte politica".