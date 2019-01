15 gennaio 2019- 19:00 Referendum: Fraccaro, 'ddl in Aula momento storico' (2)

(AdnKronos) - "Siamo soddisfatti del lavoro di confronto e dialogo svolto finora, intendiamo proseguire su questa strada -aggiunge il ministro- che ha permesso di arrivare al quorum strutturale zero e deliberativo al 25% con cui si impediranno le pratiche ostruzionistiche che mortificano uno strumento prezioso di partecipazione popolare come il referendum. Al tempo stesso, con questa formula verrà garantirà l’approvazione di proposte con un largo consenso da parte dei cittadini". "Abbiamo fatto un grande passo avanti per far sì che democrazia diretta e democrazia rappresentativa possano integrarsi al meglio nell’interesse del popolo e nel pieno rispetto della centralità del Parlamento. Ora –conclude Fraccaro– proseguiremo spediti per approvare quanto prima questa riforma e portare così l’Italia nella Terza Repubblica”.