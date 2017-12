REFERENDUM: GASPARRI, INTERFERENZE FURONO QUELLE DI OBAMA

10 dicembre 2017- 14:59

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - “Solo dei folli possono pensare che, ad esempio, il referendum sulla Costituzione italiana, perso da Renzi 60 a 40, possa essere stato condizionato dai russi. A parte che Putin è cento volte meglio di Obama e di tante disastrose amministrazioni occidentali, solo degli stolti possono sostenere tesi così farneticanti. Ricordiamo piuttosto le interferenze di Obama che si mise a parlare del referendum italiano invitando a votare a favore di Renzi che scodinzolava davanti a lui accompagnato da Benigni, Giusi Nicolini e da una colorita compagnia di nani e ballerine". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Quella americana -aggiunge- fu un’interferenza gravissima e inaccettabile. Meno male che c’è Putin che con la Russia ha bastonato i terroristi del fondamentalismo islamico, con un coraggio nei confronti dell’Isis che l’Occidente non ha avuto. Noi invece facciamo ancora le sanzioni contro la Russia facendo danno alla nostra economia e creando problemi a un governo che difende i valori della libertà molto più dei catastrofici governi che con le guerre sbagliate come quella in Libia hanno causato autentici disastri". "Basta con queste sciocchezze e con queste fesserie. Non possiamo più -conclude Gasparri- tollerare l’idiozia che viene alimentata in Italia e in America da persone che dovrebbero chiudersi in un bagno a piangere per la vergogna di aver detto tali menzogne”.