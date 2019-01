15 gennaio 2019- 16:54 **Referendum: ok commissione Camera a ddl referendum propositivo**

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - La commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore, Fabiana Dadone dei 5 Stelle, per il ddl costituzionale sul referendum propositivo. Sì da Lega e M5S. Leu e +Europa non hanno partecipato al voto, no da Pd e Fi. Domani inizierà la discussione generale in aula.Per il presidente della commissione Giuseppe Brescia (M5S), “finalmente arriva in aula una riforma costituzionale con un clima positivo, senza forzature e strappi. Ringrazio la relatrice Dadone e tutti i commissari per il dibattito approfondito e costruttivo, frutto anche del nuovo metodo seguito da questa maggioranza”.