20 febbraio 2019- 13:57 Referendum: Pd, 'maggioranza salva per 1 voto, postumi post-Diciotti?'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Brivido a Montecitorio: la maggioranza salva per 1 voto sul numero legale nel dibattito su riforma costituzionale. Assenze forti nella maggioranza (5 stelle presenti al 76%, Lega al 73%). Postumi post-Diciotti?". Lo scrive su twitter il deputato dem, Enrico Borghi. Un passaggio dell'esame in aula della riforma costituzionale del referendum sottolineata anche da Emanuele Fiano del Pd sempre via twitter: "La maggioranza si salva per un voto dalla mancanza di numero legale alla #Camera dei deputati sulla riforma costituzionale che permetterà referendum propositivo anche sui diritti civili".