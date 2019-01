16 gennaio 2019- 19:18 Referendum: Rampelli, 'M5S incapace di modificare Costituzione'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - “Tutte le volte che è stata messa mano alla Costituzione, gli aspiranti costituenti hanno peggiorato la Carta, piegandola a interessi meschini, elettorali o propagandistici. Se questo fosse stato l’approccio dei padri costituenti avremmo ‘Il Corriere dei piccoli’ al posto dell’attuale Costituzione". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli (Fdi)."La questione fondamentale -ha aggiunto- che può rivoluzionare la democrazia italiana e allinearla, modernizzandola, alle più avanzate democrazie occidentali è l’elezione diretta del Capo dello Stato. Per far pesare di più i cittadini non serve correggere gli strumenti di partecipazione popolare. Basta questa svolta. A cui ovviamente dovrebbe seguire un riequilibrio dei poteri tra le altre istituzioni repubblicane". "Ancora una volta -ha concluso- non c’è affatto odore di rivoluzione, ma una fetida aria di restaurazione. Fare finta di cambiare per lasciare tutto com’è, condito da qualche taglio di parlamentari qua e là per gettare fumo negli occhi del popolino”.