22 gennaio 2019- 16:46 Referendum: Sisto, 'Fi contro lobbismo legislativo'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - “Le modifiche apportate al ddl referendum non hanno sciolto i nodi critici alla base del provvedimento su cui Forza Italia persiste nella propria contrarietà. Rimangono spazi aperti verso un pericoloso ‘lobbismo legislativo’ e, dunque, verso la possibilità che gruppi ristretti di condizionamento possano eterodirigere la formazione delle leggi incentivando la mobilitazione referendaria". Lo dichiara il deputato e dirigente nazionale del dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Il valore della consultazione popolare è nobile e non può essere squalificato in una deriva oligarchica. Così come non puó esserlo la Costituzione, fondata com'è sulla democrazia rappresentativa. Una preponderanza degli interessi di pochi costituirebbe una preoccupante, e irreversibile, negazione di tutto questo”, conclude.