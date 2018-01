REGENI, ACQUISITI PC E HARD DISK A CASA DELLA TUTOR

10 gennaio 2018- 18:03

Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - Materiale informatico, pc, pen-drive e hard disk, è stato acquisito dagli inquirenti italiani nell'ufficio e a casa della tutor dell'Università di Cambridge, Maha Mahfouz Abdel Rahman, che aveva seguito Giulio Regeni nella sua ricerca al Cairo.La professoressa è stata sentita dal pm Sergio Colaiocco, in trasferta a Cambridge nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Giulio Regeni torturato e ucciso in Egitto nel 2016, affiancato dagli uomini del Ros e dello Sco e in collaborazione con le autorità del Regno Unito. "I supporti informatici e i documenti acquisiti - spiega una nota diffusa dalla Procura di Roma - saranno utili a fare definitiva chiarezza, in modo univoco ed oggettivo, sul ruolo della professoressa nei fatti di indagine". La docente, a quanto si apprende, resta persona informata sui fatti.