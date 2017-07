REGGIO EMILIA, 14ENNE PESTATO DA BRANCO DI MINORENNI

7 luglio 2017- 09:52

Reggio Emilia, 7 lug. (Adnkronos) - Era appena uscito da scuola quando, nel piazzale davanti all’istituto scolastico, in un centro della bassa reggiana, è stato raggiunto da 11 studenti, tutti minorenni, che l’hanno accerchiato, deriso, gettato a terra e preso a calci e pugni. Il grave episodio di bullismo ha coinvolto uno studente 14enne, residente nel reggiano, finito in ospedale per le contusioni riportate nella regione lombare, del dorso e della testa.I carabinieri della stazione di Luzzara, a cui i genitori della vittima si sono rivolti formalizzando la denuncia, hanno ricostruito i fatti identificando tutti i responsabili dell'aggressione. Con l’accusa di lesioni aggravate in concorso, i militari dell'Arma hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna 11 ragazzi tra i 13 e i 16 anni. L'episodio risale al 30 aprile scorso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 14enne, uscito da scuola, è stato raggiunto dagli 11 bulli, tutti dello stesso istituto scolastico, che l'hanno accerchiato per impedirgli di fuggire: dopo averlo deriso gli hanno preso lo zaino, buttandolo a terra prima di colpire il ragazzo con calci e pugni. Il 14enne è fuggito ed è rientrato a casa dolorante. I genitori lo hanno portato in ospedale dove è stato medicato per le contusioni nella regione lombare, al dorso e alla testa. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il ragazzino era vittima di persecuzioni già da alcuni mesi ma per paura di ritorsioni non aveva mai detto nulla a casa. Non potendo nascondere il pestaggio subito per via delle contusioni, la vicenda è venuta alla luce e i genitori si sono rivolti ai carabinieri di Luzzara che hanno identificato tutti i responsabili ora denunciati per il reato di lesioni personali aggravate.