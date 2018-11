5 novembre 2018- 18:04 Reggio Emilia: Di Maio, Stato vince ancora, ‘ndrangheta perderà sempre

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Lo Stato vince ancora, la ‘ndrangheta perderà sempre. Sono finalmente liberi i cittadini tenuti in ostaggio alle Poste di Pieve Modolena (Re) da questa mattina da un latitante per associazione mafiosa condannato nel processo Aemilia. Grazie Carabinieri! Grazie Forze dell’Ordine!". Lo scrive in un tweet il vicepremier, Luigi Di Maio.