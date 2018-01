REGIONALI: +EUROPA, SOSTEGNO A GORI E DIALOGO CON ZINGARETTI

18 gennaio 2018- 12:14

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "+Europa con Emma Bonino sarà presente alle elezioni regionali con le proprie liste, come ribadito da Emma Bonino al forum di Repubblica Tv. Come già annunciato nei giorni scorsi, in Lombardia +Europa sostiene la candidatura di Giorgio Gori. Nel Lazio è aperto un dialogo con Nicola Zingaretti e nei prossimi giorni sarà annunciata la nostra decisione". E' quanto precisa una nota di +Europa.