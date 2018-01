REGIONALI: FRATOIANNI, NO ACCORDO SU GORI, IN LAZIO SI DISCUTE

11 gennaio 2018- 14:03

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Io domani parteciperò all'assemblea di Leu in Lombardia per indicare il candidato di Liberi e Uguali alla regione". Nicola Fratoianni, parlando con l'Adnkronos, chiude la porta a ogni possibilità di intesa con il dem Giorgio Gori in vista delle elezioni in Lombardia. "Leggo appelli di diverse personalità oggi -aggiunge Fratoianni- ma gli appelli alla responsabilità non bastano, qui il punto è il giudizio di merito, il giudizio politico". Un giudizio insufficiente per il leader di Sinistra Italiana a sostenere il candidato Pd in Lombardia. Discorso diverso per quanto riguarda Nicola Ziangaretti nel Lazio. "Lì c'è una discussione aperta. Vediamo", conclude Fratoianni.