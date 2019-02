6 febbraio 2019- 17:53 Regionali: Giachetti, 'con Legnini e Zedda possibile grande risultato'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Giovanni Legnini sta battendo come un leone metro per metro tutta la Regione con tante persone che gli stanno dando una mano. Le processioni dei ministri della maggioranza che vanno in Abruzzo per cercare voti testimoniano che la partita è aperta. Ecco, in Abruzzo si vota domenica prossima. Avete un’occasione, abruzzesi: di votare una persona perbene, un uomo che è stato vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, un uomo che può far bene all’Abruzzo". Lo scrive su Facebook Roberto Giachetti, candidato alla segreteria del Pd."E pensando a Legnini -aggiunge- vi ricordo che 15 giorni dopo si vota in Sardegna. C’è Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, candidato per il centrosinistra. Anche lì si può fare un grande risultato, perché vedete i sondaggi sono i sondaggi, poi ci sono i voti reali. E avete visto che in Sardegna, nel collegio dove si è votato, abbiamo vinto. E allora davvero, per tutti, diamoci da fare perché può essere un’occasione importante. Zedda è stato un grande sindaco di Cagliari e così sarà un ottimo governatore, non dimentico il suo impegno al mio fianco anche nel corso della campagna elettorale per il Comune di Roma”.