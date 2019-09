12 settembre 2019- 20:48 Regionali: Giacomoni, 'saranno avviso sfratto per governo'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Il Pd e i 5 stelle si sono insultati per anni e poi alla fine hanno fatto un governo insieme. Ora dopo pochi giorni hanno già ripreso a litigare sulle poltrone e sulle cose da fare. Mentre loro litigano Forza Italia si prepara per le prossime elezioni regionali in Umbria, dove il centro destra andrà unito e chiederà agli italiani il voto per dare il primo avviso di sfratto a questo governo". Lo ha detto Sestino Giacomoni, deputato e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, parlando ai microfoni del Tg5.