REGIONALI: LEU DIVISO SU INTESA CON PD, OK POSSIBILE SOLO SU LAZIO/ADNKRONOS

11 gennaio 2018- 18:54

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Non sono bastati gli appelli all'unità dei 'padri nobili' Romano Prodi e Walter Veltroni, nè quello dalla Cgil di Susanna Camusso. A 24 ore dalle assemblee regionali di Liberi e Uguali che discuteranno il nodo alleanze sulle regionali, si conferma lo scenario di un accordo a metà con il Pd: sì al sostegno a Nicola Zingaretti nel Lazio, no a Giorgio Gori in Lombardia. Potrebbe essere questo l'esito delle riunione di domani. Nel Pd, però, c'è molta cautela: "Vediamo che succede domani, non diamo per certo nulla", dice un big del Nazareno. Insomma, l'accordo su Zingaretti non viene affatto dato per scontato dal Pd, nè che prevalga la linea di Mdp: i bersaniani sono per l'intesa sia nel Lazio che (pure con molte perplessità) in Lombardia, Sinistra Italiana per andare da soli in entrambi i casi. La soluzione potrebbe stare nel mezzo: via libera solo a Zingaretti che in questi giorni, viene riferito, ha sentito più volte Pietro Grasso. Perchè non solo i bersaniani, anche il leader di Leu è propenso all'intesa col Pd alle regionali. Tanto che, dato all'assemblea in Lombardia, Grasso dovrebbe invece partecipare a quella convocata domani pomeriggio a Roma, in una sede Cgil vicino a piazza Vittorio. Insomma, non sarà alla riunione in cui Leu dirà no a Gori e al Pd in Lombardia. A differenza dell'appuntamento romano che invece potrebbe sancire l'ok all'alleanza nel Lazio. Nella coalizione per Zingaretti, tra l'altro, non ci sarà la lista di Beatrice Lorenzin. Ci sarà una lista civica e moderata ma non Civica Popolare, la lista centrista che si presenta con il Pd alle politiche. Un dato questo che renderebbe più 'digeribile' per Sinistra Italiana l'accordo nel Lazio.