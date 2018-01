REGIONALI: LEU DIVISO SU INTESA CON PD, OK POSSIBILE SOLO SU LAZIO/ADNKRONOS (2)

11 gennaio 2018- 18:54

(AdnKronos) - "Le forze del centrosinistra recuperino il buon senso -è l'appello Prodi- e si mettano insieme. Sono preoccupato perché non vedo prevalere quello spirito di coalizione che è sempre indispensabile per vincere una competizione elettorale. Quello spirito è fondamentale per le elezioni regionali, ma lo è anche per il voto nazionale. Per un semplice motivo: è stata approvata una legge che prevede proprio le coalizioni". E per Veltroni "sarebbe un vero e proprio delitto presentarsi divisi in due regioni fondamentali per il Paese". Commenta Bersani con i cronisti: "Non c'è bisogno di appelli. In Lazio e Lombardia proviamo a trovare un'intesa, ci stiamo già lavorando". Ma per Sinistra Italiana la strada non è percorribile. E Nicola Fratoianni rispedisce al mittente gli appelli dei 'padri nobili' Pd. "Leggo appelli di diverse personalità ma gli appelli alla responsabilità non bastano, qui il punto è il giudizio di merito, il giudizio politico". Un giudizio insufficiente per il leader di Sinistra Italiana a sostenere il candidato Pd in Lombardia: "Io domani parteciperò all'assemblea di Leu in Lombardia per indicare il candidato di Liberi e Uguali alla regione", dice Fratoianni chiudendo la porta a ogni possibilità di intesa con il dem Gori. Discorso diverso per quanto riguarda Zingaretti nel Lazio. "Lì c'è una discussione aperta. Vediamo". Domani parola alle assemblee regionali di Leu.