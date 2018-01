REGIONALI: ROSATO, BENE BERSANI, ORA SPERO ATTI CONCRETI

11 gennaio 2018- 15:34

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Da più settimane chiediamo a Mdp di discutere per fare una battaglia vincente nella regioni in cui si va al voto, in particolare Lombardia e Lazio. Se c'è da parte loro una disponibilità a discuterne, noi siamo totalmente aperti. Quindi bene le parole di Bersani se sono propedeutiche ad atti concreti". Lo dice Ettore Rosato del Pd a Radio Radicale. "Noi abbiamo sempre detto che una sinistra divisa è una sinistra che non fa gli interessi degli italiani, dal nostro punto di vista è importante assicurare un governo a questo Paese, e questo vale anche per le regioni", conclude.