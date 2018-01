**REGIONALI: SINISTRA ITALIANA A MDP, SERVE DISCONTINUITà**

11 gennaio 2018- 13:32

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Da più parti, ultimo il governatore toscano Rossi, si continua ad usare l'argomento del fronte contro le destre per costruire alleanze con il Pd alle prossime elezioni regionali" ma "si vince sulla discontinuità e non sul frontismo. Per questo il confronto anche nel Lazio su questi temi deve essere vero e se serve anche ruvido, prima di arrivare ad una decisione". Lo dichiara Paolo Cento di Sinistra Italiana.