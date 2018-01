REGIONALI: SINISTRA ITALIANA A MDP, SERVE DISCONTINUITà (2)

11 gennaio 2018- 13:33

(AdnKronos) - Quello del fronte contro le destre, aggiunge Cento, è "un argomento che se accettato porterebbe dritti alla desistenza nei collegi uninominali e allo stravolgimento delle ragioni per cui nasce Liberi ed Uguali"."Nelle regioni - prosegue l'esponente della sinistra - la questione vera e decisiva sono i programmi di cambiamento radicale ad esempio sulla sanità pubblica, sulla mobilità dei cittadini, la riconversione ecologica. Insomma - conclude Cento - si vince sulla discontinuità e non sul frontismo. Per questo il confronto anche nel Lazio su questi temi deve essere vero e se serve anche ruvido prima di arrivare ad una decisione."