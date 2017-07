REGIONI: CATTANEO (CALRE), ATTUARE FEDERALISMO DIFFERENZIATO PER SALVARE EUROPA

25 luglio 2017- 13:18

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - "L'Europa avrà un futuro se sarà l'Europa dei popoli e delle Regioni e questo potrà accadere solo se riusciremo ad attuare il federalismo differenziato su scala europea, così come Lombardia e Veneto stanno chiedendo a livello nazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia e vicepresidente della Calre, Raffaele Cattaneo da Oviedo, capitale delle Asturie (Spagna), intervenendo al seminario per il 20esimo di fondazione della Calre, la conferenza che raggruppa i 74 parlamenti regionali europei. "Occorre dare alle Regioni che sono in grado di svolgerle ulteriori forme di autonomia e maggiori competenze - spiega Cattaneo -. Le Regioni, infatti, esistevano prima degli Stati nazionali: è arrivato il momento di immaginare nuove forme istituzionali sul modello delle macroregioni, attraverso un rapporto diretto tra quelle Regioni capaci di gestire maggiori competenze in modo differenziato e l'Ue".Cattaneo a Oviedo, dove il 7 ottobre del 1997 nasceva la Calre, evidenzia la "crisi esistenziale" della Ue: "Oggi - sottolinea - abbiamo bisogno di un’Europa multilivello, policentrica e reticolare ma questa nuova Europa può nascere solo se Bruxelles porterà avanti politiche sussidiarie che coinvolgano le Regioni, i territori e i rappresentanti della società civile". E aggiunge: "L’Europa è in una fase cruciale: terrorismo, pressione migratoria, stagnazione economica e disoccupazione rappresentano una minaccia per il futuro della Ue e dei suoi cittadini. Serve uno scatto, nuovi strumenti d’intervento, ma soprattutto occorre ricostruire la fiducia verso le istituzioni dell’Unione e questo può avvenire solo se territori e comunità diventeranno protagonisti. Bisogna ripartire dal basso".