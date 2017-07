REGIONI: CATTANEO (CALRE), ATTUARE FEDERALISMO DIFFERENZIATO PER SALVARE EUROPA (2)

25 luglio 2017- 13:18

(AdnKronos) - Cattaneo, che negli ultimi due anni ha guidato la Calre, ha rivendicato in questo contesto il ruolo dei parlamenti regionali nel processo di rifondazione dell’Unione Europea in quanto espressione dei cittadini: "L’Europa – osserva – è una necessità. Quello che non funziona più, o viene percepito come calato dall’alto, è il processo di integrazione". Proprio questo processo, "viene di fatto messo in discussione da più parti, in quanto portato avanti da istituzioni comunitarie che agiscono in una sfera protetta, tecnocratica, lontano dalle pressioni della rappresentanza popolare, con strumenti incomprensibili alla maggior parte dei cittadini". Per il presidente del Consiglio regionale della Lombardia è arrivato dunque "il momento dell’ascolto delle Autonomie perché occorre un’Europa che coinvolga le Regioni e i territori, i rappresentanti della società civile. È allora opportuno alzare il livello della riflessione per una Camera europea delle Autonomie e delle Regioni, con potere legislativo e di indirizzo al pari del Parlamento, che dialoghi con Commissione e Consiglio nell’elaborazione concreta della legislazione comunitaria. Il Comitato delle Regioni deve dunque essere trasformato in una vera e propria Camera delle Regioni". Cattaneo ha quindi concluso evidenziando la necessità di varare politiche di sviluppo regionale per rafforzare la solidarietà tra Regioni forti e deboli. E ha difeso le politiche di coesione dal progetto che vorrebbe centralizzare tutto a Bruxelles, riducendone il budget: "Sarebbe una calamità perché senza politiche di coesione l’Europa non ha futuro".