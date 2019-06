12 giugno 2019- 16:20 Renault: Bolloré, '2018 e 2019 anni difficili ma gruppo solido'

Parigi, 12 giu. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato un anno difficile e quest'anno non sarà da meno. Il gruppo è solido. Abbiamo i punti di forza necessari per trasformare le sfide che abbiamo di fronte in opportunità". Così il Ceo di Renault, Thierry Bolloré intervenendo nel corso dell'Assemblea degli azionisti del gruppo automobilistico.