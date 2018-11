20 novembre 2018- 19:23 Renault: gruppo, mobilitati e attenti a sviluppi situazione

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - "Il Gruppo Renault, che prende atto della prima comunicazione della Procura di Tokyo sul procedimento giudiziario intentato nei confronti di Carlos Ghosn, è totalmente mobilitato e attento agli sviluppi della situazione". E' quanto afferma la società in una nota dopo l'arresto a Tokyo dell'amministratore delegato, Carlos Ghosn. Thierry Bolloré, direttore generale aggiunto di Renault, "ha l’incarico principale di garantire la continuità del Comitato esecutivo del gruppo, in contatto costante con il cda, il lead indipendent director e i comitati del consiglio. Tutte le procedure di governance - continua la società - sono operative per consentire al Gruppo Renault di proseguire normalmente le proprie attività industriali e commerciali". La casa automobilistica "si adopera quotidianamente per garantire efficienti collaborazioni nell’ambito dell’Alleanza e si concentra sul prosieguo del processo di consolidamento dell’alleanza Renault Nissan Mitsubishi", conclude la nota.