18 gennaio 2019- 09:27 Renault: vendite 2018 +3,2% su anno, punta a lieve crescita in 2019

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Le vendite del Gruppo Renault segnano un incremento del 3,2%, con l’integrazione delle marche Jinbei e Huasong dal 1° gennaio 2018. Senza variazione di perimetro rispetto al 2017, i volumi del Gruppo Renault si riducono dell’1,2%, in un mercato mondiale in ribasso dello 0,3%. In Europa, le vendite sono stabili (+0,5%). E' quanto riferisce il gruppo in una nota. Renault punta ad una lieve crescita delle vendite nel 2019, con un’accelerazione nel 2° semestre grazie al lancio di nuovi modelli nei mercati internazionali e di Nuova Clio, modello iconico del Gruppo in Europa, che sarà svelata al Salone di Ginevra.Il Gruppo porta avanti il suo piano Drive the Future sviluppandosi nei mercati internazionali, dove le immatricolazioni rappresentano ormai il 50,6% delle vendite complessive (rispetto al 49,2% nel 2017) grazie, in particolare, all’integrazione delle marche Jinbei e Huasong. Nel segmento dei veicoli elettrici di Marca Renault, le vendite crescono del 36,6% nell’esercizio, con un’accelerazione nel 2° semestre (+62,1%). Renault è leader in Europa, con una quota di mercato del 22,2%. Nel segmento dei veicoli commerciali il Gruppo cresce del 33,7% (619.229 unità). Escludendo Jinbei e Huasong, le vendite segnano +0,9% e rappresentano 467.042 veicoli.