RENTAL CAR, BPER BANCA ACQUISISCE IL 51% DI SIFà

12 dicembre 2017- 12:22

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - A poco dopo più di due anni dall’ingresso nel capitale sociale di Sifà, Bper Banca ha perfezionato il suo passaggio al 51%, rafforzando così la partnership con la società emergente protagonista del mercato italiano del noleggio a lungo termine. L'operazione è stata definita nei giorni scorsi, mediante l’esercizio di un Poc a sottoscrizione, concluso e versato nel 2015 da parte della banca."Siamo soddisfatti di avere concluso un’operazione che riteniamo strategica per il nostro gruppo", sottolinea il direttore generale di Bper Banca Fabrizio Togni, spiegando che "il controllo al 51% di Sifà ci consentirà di integrare maggiormente la società nel gruppo e quindi di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze della clientela, fornendo servizi e prodotti diversificati e spaziando in ambiti diversi rispetto a quelli tradizionalmente offerti dalla rete". A questo scopo, aggiunge, "saranno molto importanti l’esperienza e la professionalità maturate dal management di Sifà, sul cui operato esprimiamo un giudizio estremamente positivo". Per l'ad di Sifà Paolo Ghinolfi, l'accordo "dimostra come Bper Banca creda fortemente nel nostro progetto e desideri diventarne parte sempre più attiva. Questa operazione ci consentirà di allargare ulteriormente il nostro raggio di azione e di aumentare i volumi. Nel 2017 abbiamo triplicato i valori e raggiunto il ‘break even point’, dimostrando al mercato di essere un player credibile e innovativo nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli e flotte aziendali".Sifà mette disposizione di professionisti e aziende un'ampia gamma di soluzioni nel campo della mobilità, con un parco auto che vanta ormai seimila unità e una struttura commerciale in continua espansione. La formula scelta consiste nello studiare e fornire strumenti flessibili e in grado di ricalcare le specificità di ogni cliente, che può contare su un account manager dedicato e sulla professionalità garantita da un network di assistenza estremamente qualificato e costante.