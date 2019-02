21 febbraio 2019- 09:15 Renzi: Boschi, 'stupisce tempistica arresto genitori'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Noi non giochiamo al ruolo di vittime di una macchinazione diabolica. Sono altri che lo fanno. E' Salvini che da mesi spettacolarizza il ruolo della magistratura, che alimenta il suo consenso agitando un conflitto gladiatorio. E' lui che si collega in diretta Facebook per aprire davanti a tutti il plico che contiene il suo avviso di garanzia. Qui ci stiamo solo permettendo d'essere stupiti da un provvedimento restrittivo così serio e con quella tempistica". Lo afferma Maria Elena Boschi in un'intervista al Foglio. "Basta leggere le carte per capire che la misura cautelare nei confronti dei genitori di Renzi è a dir poco ardita - afferma l'ex ministro - Per l'accusa sarà difficile sostenere questa tesi fino in Cassazione. Ma intanto è partito il massacro sui social e sui media". "So cos'è la gogna mediatica - aggiunge - l'ho vissuta con mio padre. L'ha vissuta dolorosamente tutta la mia famiglia. E quindi capisco cosa sta succedendo alla famiglia di Renzi. C'è una questione irrisolta nel nostro paese e riguarda l'uso politico dei fatti giudiziari. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia nel suo insieme e continuo ad averla. A volte però possono sbagliare anche i magistrati, per questo il nostro sistema prevede più gradi di giudizio. L'altro problema è che sui fatti giudiziari s'imbastiscono processi in pubblica piazza".