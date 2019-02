21 febbraio 2019- 09:15 Renzi: Boschi, 'stupisce tempistica arresto genitori' (2)

(AdnKronos) - "Ho personalmente subito la macchina del fango scatenata sui social da M5S e Lega - ricorda - Ho assistito per mesi a un dibattito pubblico violentissimo, su questioni che non riguardavano nemmeno me personalmente. E ora che i fatti si stanno chiarendo, ogni volta che c'è una notizia che va in questa direzione, a ogni archiviazione, non ne parla nessuno. Ecco. Per questo dico che c'è un problema di cultura prima di tutto. Di princìpi. Di rispetto delle persone. Per non citare la Costituzione, che se ci piace ci deve piacere tutta. I tempi della giustizia vanno aspettati e rispettati. E infatti sono sempre prudente. Mentre in Italia ci si abbandona facilmente alla barbarie, alla violenza verbale. O al silenzio complice e pauroso. All'opportunismo". Quanto all'ipotesi di complotto evocato da alcuni parlamentari vicini a Renzi, "noi non abbiamo parlato di complotto. Noi attendiamo i magistrati. Può essere che qualcuno abbia usato toni più forti ma nessun complotto - chiarisce - Essere garantisti significa però credere anche in una giustizia giusta, e non voglio qui citare De Gregori? 'cercavi giustizia ma trovasti la legge'. Ricordo di cosa parliamo: due settantenni incensurati messi agli arresti. Un provvedimento così forte che arriva dopo mesi dalla richiesta, in un orario insolito, in coincidenza con il voto su Salvini e per una vicenda di anni fa". Per Boschi, "la costruzione dell'accusa solleva molti dubbi giuridicamente e lo dico da avvocato, più che da politica".