8 marzo 2019- 15:56 Renzi: ex premier, 'miei genitori liberi, annullata decisione abnorme e assurda'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "I miei genitori sono tornati in libertà. Il Tribunale del Riesame infatti ha annullato la decisione del Gip, decisione che era parsa a molti, dal primo momento, abnorme e assurda". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "Ovviamente la notizia non avrà la stessa eco che ha avuto l’arresto: il circo mediatico sarà meno interessato. Come del resto le archiviazioni o assoluzioni non hanno mai lo stesso spazio dell’apertura delle indagini. Ma i processi si fanno nelle aule, non sui giornali, e vedremo chi avrà ragione e chi torto. Da rappresentante delle istituzioni confermo, a maggior ragione oggi, la mia fiducia nella giustizia italiana".