20 febbraio 2019- 14:26 Renzi: Fontana (Lombardia), 'so com'è finire in tritacarne comunicazione'

Milano, 20 feb. (AdnKronos) - "Massima solidarietà a Matteo Renzi" da parte del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, per la vicenda degli arresti domiciliari ai genitori dell'ex premier. A margine della presentazione del piano di investimenti fino di Rfi, a Milano, il governatore lombardo si è detto "vicino a lui, ma anche ai suoi genitori" perché "so cosa voglia dire essere indagati e soprattutto inseriti in questo tritacarne che è la comunicazione"."Sono garantista sempre e in assoluto -ha aggiunto Fontana- mi auguro che la giustizia possa fare il suo corso rapidamente e in maniera rigorosa, perché credo che fino alla fine del procedimento si debba ritenere l'individuo innocente".