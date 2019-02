22 febbraio 2019- 21:48 Renzi: Malan, 'Giarrusso indegno ma ex premier sbaglia su Casellati'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - “L’ex premier Matteo Renzi ha ampiamente ragione nel denunciare le truci espressioni del senatore Giarrusso nei suoi confronti. Parlare di impiccare chicchessia è turpe, e farlo per ragioni politiche anche grave e pericoloso. Ma il senatore Renzi sbaglia a coinvolgere l’attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, poiché le parole di Giarrusso risalgono a due anni fa, quando lei non era neppure senatrice e al vertice di Palazzo Madama c’era Pietro Grasso. La condanna e l’esecrazione per questo pubblico incitamento all’odio e all’omicidio è, o dovrebbe essere, unanime, ma deve esserlo anche il rispetto per il delicato ruolo della Presidente del Senato che non ha nulla a che fare con questa vicenda". Lo dichiara Lucio Malan di Fi.