23 febbraio 2019- 15:03 Renzi: Zingaretti, 'accusa a genitori non è condanna'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "La vicenda che ha colpito Matteo Renzi ha bisogno di solidarietà e vicinanza personale. L'accusa non è una condanna, questo elemento di civiltà non lo dobbiamo mai abbandonare". Lo ha detto Nicola Zingaretti a L'Intervista di Maria Latella su SkyTg24. "Io non credo alla teoria del complotto, ma dico che ora c'è un processo, bisogna denunciare le strumentalizzazioni e permettere alla giustizia di fare il suo corso".