16 ottobre 2019- 13:17 Renzi-Salvini: Noto, 'Renzi più preparato ma questi duelli non spostano voti'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Un Matteo Renzi "capace di gestire meglio il confronto, più preparato, che ha saputo mettere in difficoltà nei suoi punti deboli" Matteo Salvini, che a sua volta "si è dimostrato impreparato a rispondere su quei temi che rappresentavano il suo tallone d'Achille e sui quali l'avversario ha scelto appunto di colpirlo". Antonio Noto, di 'Noto sondaggi', commenta così all'Adnkronos il confronto di ieri sera a 'Porta a porta' tra Matteo Renzi e Matteo Salvini."E' anche vero -aggiunge- che nella storia italiana confronti come questo non spostano voti. Certo, sono passati tredici anni dall'ultimo duello televisivo tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi nel 2006, ma allora rilevammo che chi tifava Berlusconi disse che era andato meglio Berlusconi e chi tifava Prodi disse che era andato meglio Prodi. E' passato tantissimo tempo, ma occorre aggiungere che le elezioni non sono dopodomani e quindi da questo punto di vista il confronto di ieri sera è ininfluente".