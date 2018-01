REPSOL: EXPANSION, IN TRATTATIVA PER CEDERE 20% IN GAS NATURAL

10 gennaio 2018- 10:29

Madrid, 10 gen. (AdnKronos) - Il gruppo petrolifero spagnolo Repsol è in trattativa per cedere al fondo di investimento Cvc Capital Partners la sua partecipazione del 20% nel gruppo spagnolo Gas Natural. Il valore dell'operazione è stimato intorno ai 4 miliardi di euro. E' quanto rivela 'L'Expansion'. Il fondo Usa Gip detiene una quota del 20% in Gas Natural dopo aver acquistato, un anno fa, una quota del 10% da Repsol e una partecipazione del 10% da Caixa a cui resta una quota del 24% nel gruppo energetico spagnolo.