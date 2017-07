RFI: VERONA-BRENNERO, DOMENICA RIMOZIONE RESIDUATO BELLICO A CAMPO DI TRENS

14 luglio 2017- 15:06

Verona, 14 lug. (AdnKronos) - Disinnesco e rimozione di un residuato bellico rinvenuto nel Comune di Campo di Trens (Bz). Per consentire le operazioni degli artificieri, domenica 16 luglio, su ordinanza del Prefetto di Bolzano, dalle 6.45 alle 9.45 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Fortezza e Vipiteno, sulla linea ferroviaria Verona - Brennero. Previste modifiche al programma di circolazione di alcuni treni che saranno cancellati e sostituiti con bus. L’orario per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento dell’intervento.