5 dicembre 2018- 12:02 Ricerca: a Cà Foscari di Venezia il Premio Unicredit Foundation

Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - Il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia vince la quarta edizione del concorso “Top-up Foscolo Europe Fellowship” della UniCredit Foundation. L’ateneo veneziano è infatti uno dei due vincitori selezionati dal comitato scientifico della Fondazione, che ha esaminato le candidature di Università dislocate nei 14 Paesi europei del perimetro UniCredit.Il premio consiste in un assegno di 150mila euro in tre anni, da sfruttare come integrazione (top-up) alla remunerazione offerta dal dipartimento a un ricercatore selezionato nel prossimo job market degli economisti, il ‘mercato’ del lavoro per i giovani dottori di ricerca in economia di tutto il mondo che cercano opportunità per proseguire la carriera accademica.L’obiettivo principale del concorso è di attrarre in Europa i migliori giovani economisti che stanno svolgendo la propria attività all’estero o di trattenere eccellenze già operative presso atenei dei Paesi coinvolti nell’iniziativa.