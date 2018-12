5 dicembre 2018- 12:02 Ricerca: a Cà Foscari di Venezia il Premio Unicredit Foundation (2)

(AdnKronos) - Grazie a questa opportunità, il Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari potrà quindi proporre al job market promosso dall'European Economic Association, in programma per la prima volta a Napoli il 6 e 7 dicembre 2018, una posizione di ‘postdoc’ triennale per svolgere ricerca in uno dei campi dell’economia. La posizione sarà finanziata anche con fondi del Progetto di Dipartimento di Eccellenza e proporrà una retribuzione molto competitiva sul piano internazionale. In pochi giorni sono giunte 350 candidature da tutto il mondo.Maurizio Beretta, Presidente di UniCredit Foundation spiega: “Grazie a questa iniziativa UniCredit Foundation prosegue e conferma il percorso avviato con le principali Università europee per attrarre le eccellenze nel campo della ricerca in ambito economico-finanziario. L’obiettivo di fondo resta quello di implementare ulteriormente il livello della proposta formativa accademica nei Paesi in cui la Banca opera”.Monica Billio, Direttrice del Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari sottolinea: "Il Dipartimento di Economia recluta già da tre anni i propri ricercatori junior sul job market internazionale. La differenza salariale in accademia fra il nostro paese ed il resto del mondo era indubbiamente un nostro punto debole. Il top up finanziato da UniCredit Foundation ci permette finalmente di allineare la nostra offerta economica a quelle delle migliori università europee e statunitensi. L'effetto è significativo, visto che il numero di candidature è più che raddoppiato rispetto agli anni scorsi ed in particolare è cresciuto l'interesse da parte di giovani ricercatori non italiani. Partecipiamo quindi al job market a Napoli molto fiduciosi."