4 luglio 2019- 15:31 Ricerca: Beppe Grillo a Pomezia in visita ai laboratori Irbm

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Il Garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo si è recato a Pomezia in visita ai laboratori dell’Irbm spa e del Consorzio Cnccs scarl, costituito dal Cnr, Iss e Irbm spa. Grillo, si legge in una nota della società, ha avuto parole di particolare apprezzamento per la straordinaria collezione di composti chimici dell’Irbm che il Cnccs manutiene e gestisce in favore di tutta la ricerca pubblica italiana grazie ad un finanziamento del ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca.Grillo , accompagnato dal presidente dell’Irbm Piero Di Lorenzo e dal direttore scientifico Carlo Toniatti , si è intrattenuto a lungo con vari ricercatori del Centro, interessandosi ai progetti in lavorazione ed agli importanti risultati scientifici che l’Irbm ed il Cnccs pubblicheranno a breve.