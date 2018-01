RICERCA: Cà FOSCARI NELLA 'TOP 10' EUROPEA CON 15 BORSE DI STUDIO 'MARIE CURIE'

30 gennaio 2018- 14:00

Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - L’Università Ca’ Foscari Venezia entra nella top 10 degli atenei europei conquistando 15 borse di ricerca individuali ‘Marie Curie’, nuovo record italiano. Ca’ Foscari si conferma così punto di riferimento per questa ‘Erasmus’ dei ricercatori: il programma europeo intitolato alla celebre studiosa Marie Sklodowska-Curie, prima donna premio Nobel, seleziona e finanzia i talenti più promettenti offrendo l’opportunità di condurre un proprio progetto scientifico spostandosi tra istituzioni e paesi.I risultati della selezione sono stati annunciati dalla Commissione Europea, che ha ricevuto oltre 9mila progetti da studiosi di tutto il mondo, finanziando i migliori 1.348. Il finanziamento complessivo per Ca’ Foscari ammonta a 3,2 milioni di euro. “Dopo il riconoscimento del Miur ai Dipartimenti di eccellenza, - commenta il Rettore Michele Bugliesi - questo nuovo risultato conferma la nostra posizione tra le migliori università del Paese, e ci colloca tra le prime 10 università europee sedi di Marie Curie Individual Fellowships. Il finanziamento che acquisiamo dal programma Marie Curie 2017 porterà a Ca' Foscari 15 nuovi ricercatori di grande spessore, provenienti da dieci paesi diversi, che con i loro progetti contribuiranno allo sviluppo scientifico dell'Ateneo e a dare a Ca' Foscari una dimensione sempre più internazionale. E' la conferma che le azioni per accrescere la qualità e l'attrattività del nostro Ateneo vanno nella direzione giusta, ed è uno stimolo a continuare a investire in questo obiettivo e migliorare ancora”.