RICERCA: Cà FOSCARI NELLA 'TOP 10' EUROPEA CON 15 BORSE DI STUDIO 'MARIE CURIE' (2)

30 gennaio 2018- 14:01

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I ricercatori che hanno scelto Ca’ Foscari sono originari di 10 Paesi del mondo. Alcuni sono europei (Regno Unito, Germania, Spagna, Polonia e Romania), altri provengono da Stati Uniti, Azerbaigian, Bangladesh e Costa Rica. Proprio la storia del costaricano Alexander Araya testimonia come una ‘Marie Curie’ possa rappresentare un punto di svolta nella carriera di un ricercatore. Sociologo con un dottorato a Berlino, Araya per quasi tre anni ha vissuto da freelance e traduttore, tenendo però vivo il sogno di proseguire la carriera di ricercatore partecipando a selezioni in Europa, Stati Uniti e America Latina. Infine, l’idea della Marie Curie, bando che riserva una parte dei fondi a giovani di talento che intendono ritornare a far ricerca dopo un periodo di interruzione nella carriera. “Dopo un primo tentativo a vuoto, ho deciso di contattare Ca’ Foscari proponendo una ricerca sul turismo, i movimenti sociali e comunità locali e abbiamo iniziato a lavorare al progetto”, racconta. Lo studio riguarderà Venezia, Barcellona ed Amsterdam, durerà due anni e sarà condotto con la supervisione della professoressa Francesca Coin al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati.