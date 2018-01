RICERCA: Cà FOSCARI NELLA 'TOP 10' EUROPEA CON 15 BORSE DI STUDIO 'MARIE CURIE' (3)

30 gennaio 2018- 14:01

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Grazie a Ca’ Foscari i ‘ritorni’ alla ricerca saranno due: c’è anche la storia di Andrea Berardi, esperto di finanza che lasciò la ricerca per una posizione da manager in un’azienda farmaceutica svizzera, curandone la quotazione in borsa. La passione per la ricerca però non si è mai sopita e ora al Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari si occuperà di bond nell’area euro, con la professoressa Monica Billio.L’ateneo veneziano è riuscito a conquistare ben 7 delle 137 Global Fellowship a disposizione, che prevedono un biennio di ricerca fuori dall’Europa seguito da un anno di rientro. Otto invece le European Fellowship, che finanziano altrettanti ricercatori durante un biennio a Ca’ Foscari. Due i filosofi: Marco Faini, attualmente in Inghilterra, andrà all’Università di Toronto, mentre Caterina Tarlazzi passa da Vienna all’Illinois. La sociologa polacca Anna Kordasiewicz studierà il lavoro domestico comparando Italia e Stati Uniti grazie a un biennio all’Università del Massachusetts. Al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali arriveranno anche lo spagnolo studioso di estetica Carlos Vara Sànchez e Carlotta Minnella, dopo un periodo a Oxford per studiare relazioni internazionali.