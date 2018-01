RICERCA: Cà FOSCARI NELLA 'TOP 10' EUROPEA CON 15 BORSE DI STUDIO 'MARIE CURIE' (4)

30 gennaio 2018- 14:01

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’economista tedesca Nicole Tabasso arriva dall’inglese University of Surrey e studierà la diffusione dell’informazione nei social network, mentre il bangladese Animesh Gain, attualmente in Germania, tornerà al Campus di San Giobbe dopo due anni al celebre Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove si occuperà con approccio interdisciplinare della risorsa idrica. Delle relazioni tra Medio Oriente e Venezia si occuperà l’azero Ahmad Guliyev al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, dove rientrerà Edoardo Gerlini dopo un biennio all’Università di Kyoto. Al Dipartimento di Studi Umanistici lavoreranno ai loro progetti il classicista inglese Thomas Coward e la storica rumena Andrea-Bianka Znorovszky.Tutte le aree disciplinari cafoscarine hanno ottenuto riconoscimenti da questo bando Marie Curie. Al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica arriveranno la paleontologa Elena Ghezzo e Pascal Bohleber, glaciologo dall’Università di Heidelberg.