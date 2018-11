21 novembre 2018- 13:30 Ricerca: Conte, con cultura bene primaria importanza, aumentare investimenti (2)

(AdnKronos) - "Non è semplice rimuovere in poco tempo gli ostacoli che hanno impedito di difendere e valorizzare adeguatamente lo straordinario capitale umano che l'Italia ha sempre potuto vantare, tuttavia -ha sottolineato il premier- su questo fronte l'impegno deve essere massimo. Troppo elevato il numero di ricercatori italiani che, formati nelle nostre scuole e nelle nostre università, hanno deciso, spesso per mancanza di prospettive, di lasciare il nostro Paese". "Sono sicuramente un vanto per l'Italia, accrescono il prestigio del nostro Paese, perchè si distinguono con risultati di assoluta eccellenza nei centri di ricerca di tutto il mondo. Ma proprio per questo -ha concluso Conte- costituiscono un patrimonio inestimabile che non possiamo perdere".